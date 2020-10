Cinco series de terror en Netflix y HBO para disfrutar en Halloween

1 "The Haunting of Bly Manor"

Se trata de la segunda parte de la antología de terror del director Mike Flanagan. Ahora la historia se desarrolla en una nueva casa embrujada y está inspirada en la novela de Henry James, "The Turn of the Screw" (Otra vuelta de tuerca), en la que se cuenta la historia de una niñera que es contratada para cuidar de dos pequeños en una mansión aislada, llena de fantasmas y espíritus. Esta serie la encuentras en el catálogo de Netflix.