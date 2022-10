3 Consulta a la comunidad

Antes de comprar por Internet, especialmente en el caso de las aplicaciones, consulta a la comunidad para evaluar si se puede confiar o no en ella, analizando sus comentarios y calificaciones. Kaspersky Lab, compañía internacional dedicada a la seguridad informática, recomienda evitar aquellas apps que aún no han sido descargadas por nadie, que acaban de salir al mercado o que no tienen críticas o solo tienen comentarios negativos.