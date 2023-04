"Estamos viendo todo este asunto, no sé cómo se enteraron ustedes, son Mirones profesionales. Hay un acuerdo, o sea, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó , pero vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad", expresó.

Al señalar que no podía dar detalles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que "hay la posibilidad" que se venda el avión presidencial TP01 resguardado por la Fuerza Aérea Mexicana.

López Obrador critica a ministros de SCJN por invalidar pase de GN a Sedena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros de la SCJN que invalidaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque no les importa la seguridad del pueblo ni de la gente.



Señaló que las policías municipales están muy expuestas, porque en esos lugares viven los policías y sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tiene un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo.