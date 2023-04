Al señalar que no podía dar detalles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que "hay la posibilidad" de que se venda el avión presidencial TP01 resguardado por la Fuerza Aérea Mexicana.

"Estamos viendo todo este asunto, no sé cómo se enteraron ustedes, son mirones profesionales. Hay un acuerdo. O sea, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó, pero vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad", expresó.

De México para Tayikistán, el destino del Boeing B787

Se conoció que, este jueves, Banobras firmó la venta del lujoso Boeing B787 Dreamliner para uso ejecutivo, y se va hasta la República de Tayikistán.

�� AMLO anuncia que, ahora sí, hay posibilidad de que ya se venda el avión presidencial ✈️ pic.twitter.com/wBzyJ06wpY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 20, 2023

Al cuestionar al Presidente en su conferencia mañanera, respondió que no podía ahondar en detalles.

"No puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa la Montaña de Guerrero y otro en Tuxtepec, Oaxaca".

"No puedo hablar más, de todas formas, se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destine a esos dos hospitales del IMSS-Bienestar", señaló López Obrador.

