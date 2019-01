+ Informador: Las noticias del 30 de enero de 2019

3 “No es como lo pintan”

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel, afirmó en una entrevista publicada este miércoles por The New York Times que admira al narcotraficante como ser humano y no reconoce el retrato que se ha hecho de él en los tribunales de Nueva York.

Coronel confesó que conoció al “Chapo” de adolescente y surgió una "bonita amistad" que se convirtió en noviazgo, pese a sus 32 años de diferencia.