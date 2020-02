+ Informador: Las noticias del 27 de febrero de 2020

2 México está preparado

Al asegurar que su gobierno está preparado en contra del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió prevenir y no exagerar en las medidas para hacer frente a esta enfermedad.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo señaló que aunque no descarta de efectos negativos en México, no se debe exagerar, "porque hay quienes quisieran que nos fuese mal por cuestiones ideológicas, que nos afectaran estas epidemias, porque están molestos porque ya no pueden robar".