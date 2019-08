+ Informador: Las noticias del 27 de agosto de 2019

2 Desmiente rumores

Tomás Boy aseguró que tendrá más cuidado cuando lo inviten a alguna reunión, para que no sea mal visto, esto a colación por la foto que se filtró en la cual aparece con el ex directivo de Chivas, José Luis Higuera, el ex técnico José Saturnino Cardozo y el ex futbolista, entrenador y hoy comentarista, Fernando Quirarte.

El “Jefe” no le ve nada de malo a la situación, pero entiende que se puede mal interpretar ese tipo de reuniones, al tiempo que dejó claro que no hablaron de nada raro, simplemente fue una reunión de amigos y nada más.