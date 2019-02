+ Informador: Las noticias del 15 de febrero de 2019

5 Se comprometen

Luego de tres años de relación, la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom, anunciaron su compromiso a través sus cuentas de Instagram.

En la fotografía se puede observar a la intérprete de This Is How We Do, mostrando su anillo en forma de flor, mismo que tendría un valor de cinco millones de dólares.

Según el diario británico Daily Mail, el actor de “Piratas del Caribe” le propuso matrimonio delante de toda la familia de Perry el día de ayer 14 de febrero.