Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 17 de noviembre de 2025

Monitoreo En Vivo de sismos en México. ESPECIAL / SSN

El estado de Chiapas registró un sismo durante la madrugada de este 17 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblor en Cabo San Lucas

El pasado domingo 16 de noviembre, se registró un sismo de magnitud 5.2, con epicentro 363 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a las 15:44 horas.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de la localidad no reportaron daños. Por otro lado, tampoco se emitió alerta de tsunami para el estado del norte o para los estados del occidente.

Sismo registrado a 363 km de Cabo San Lucas. ESPECIAL / SSN

Temblores registrados este 17 de noviembre de 2025

Este lunes 17 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en el estado de Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectó a la entidad.

Chiapas

Hora: 04:04:15

Epicentro: 14 kilómetros al noroeste de Cintalapa

Magnitud: 4.1

Profundidad: 163.9 km

Te seguiremos informando acerca de los sismos que se presenten en esta jornada iguales o superiores a la magnitud 3.5.