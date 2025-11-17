Este lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que el frente frío número 14 se desplace hacia Estados Unidos y deje de afectar al país.

Sin embargo, otro frente frío, el número 15, se aproximará al noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias puntuales fuertes en Baja California , intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, además de vientos fuertes en el noroeste de México.

Una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará rachas fuertes de viento en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana; ambiente frío a muy frío durante la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 17 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca.

MV