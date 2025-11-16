Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 16 de noviembre de 2025

Los estados de Jalisco, Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas registraron sismos durante la madrugada de este 16 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real. El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos. Este domingo16 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en los estados de Jalisco, Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades. Hora: 00:07:40Epicentro: 63 kilómetros al suroeste de CihuatlánMagnitud: 3.6Profundidad: 5 km --- Hora: 00:11:34Epicentro: 51 kilómetros al sureste de San FelipeMagnitud: 3.6Profundidad: 12.6 km Hora: 00:53:58Epicentro: 75 kilómetros al noreste de San FelipeMagnitud: 3.9Profundidad: 10.8 km --- Hora: 00:58:39Epicentro: 75 kilómetros al sur de Coalcomán de Vázquez PallaresMagnitud: 3.8Profundidad: 5.6 km --- Hora: 01:18:23Epicentro: 139 kilómetros al sureste de Salina CruzMagnitud: 3.8Profundidad: 16.7 km Hora: 02:16:21Epicentro: 17 kilómetros al suroeste de CrucecitaMagnitud: 3.9Profundidad: 38.1 km --- Hora: 02:24:29Epicentro: 136 kilómetros al suroeste de TonaláMagnitud: 3.8Profundidad: 16.5 km Hora: 02:27:40Epicentro: 131 kilómetros al suroeste de TonaláMagnitud: 3.7Profundidad: 16.1 km --- Hora: 02:37:52Epicentro: 23 kilómetros al suroeste de San Pedro PochutlaMagnitud: 4.1Profundidad: 5 km Hora: 02:45:47Epicentro: 24 kilómetros al suroeste de San Pedro PochutlaMagnitud: 4Profundidad: 5 km --- Hora: 04:14:46Epicentro: 27 kilómetros al noroeste de VillafloresMagnitud: 3.6Profundidad: 160.4 km Hora: 04:52:37Epicentro: 91 kilómetros al sureste de MapastepecMagnitud: 3.8Profundidad: 6.8 km Te seguiremos informando acerca de los movimientos telúricos que se presenten en esta jornada iguales o superiores a la magnitud 3.5.