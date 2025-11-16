Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 16 de noviembre de 2025

Monitoreo En Vivo de sismos en México. ESPECIAL / SSN

Los estados de Jalisco, Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas registraron sismos durante la madrugada de este 16 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este 16 de noviembre de 2025

Este domingo16 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de esta jornada en los estados de Jalisco, Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades.

Jalisco

Hora: 00:07:40

Epicentro: 63 kilómetros al suroeste de Cihuatlán

Magnitud: 3.6

Profundidad: 5 km

---

Baja California

Hora: 00:11:34

Epicentro: 51 kilómetros al sureste de San Felipe

Magnitud: 3.6

Profundidad: 12.6 km

Hora: 00:53:58

Epicentro: 75 kilómetros al noreste de San Felipe

Magnitud: 3.9

Profundidad: 10.8 km

---

Michoacán

Hora: 00:58:39

Epicentro: 75 kilómetros al sur de Coalcomán de Vázquez Pallares

Magnitud: 3.8

Profundidad: 5.6 km

---

Oaxaca

Hora: 01:18:23

Epicentro: 139 kilómetros al sureste de Salina Cruz

Magnitud: 3.8

Profundidad: 16.7 km

Hora: 02:16:21

Epicentro: 17 kilómetros al suroeste de Crucecita

Magnitud: 3.9

Profundidad: 38.1 km

---

Chiapas

Hora: 02:24:29

Epicentro: 136 kilómetros al suroeste de Tonalá

Magnitud: 3.8

Profundidad: 16.5 km

Hora: 02:27:40

Epicentro: 131 kilómetros al suroeste de Tonalá

Magnitud: 3.7

Profundidad: 16.1 km

---

Oaxaca

Hora: 02:37:52

Epicentro: 23 kilómetros al suroeste de San Pedro Pochutla

Magnitud: 4.1

Profundidad: 5 km

Hora: 02:45:47

Epicentro: 24 kilómetros al suroeste de San Pedro Pochutla

Magnitud: 4

Profundidad: 5 km

---

Chiapas

Hora: 04:14:46

Epicentro: 27 kilómetros al noroeste de Villaflores

Magnitud: 3.6

Profundidad: 160.4 km

Hora: 04:52:37

Epicentro: 91 kilómetros al sureste de Mapastepec

Magnitud: 3.8

Profundidad: 6.8 km

Te seguiremos informando acerca de los movimientos telúricos que se presenten en esta jornada iguales o superiores a la magnitud 3.5.