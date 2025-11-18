En las últimas horas, se registraron varios hechos violentos en Culiacán, que dejaron dos hombres muertos, además de dos personas lesionadas por armas de fuego, así como residencias atacadas con impactos de bala.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que, en la colonia Bicentenario, muy cerca del relleno sanitario, se encontraba tirado el cadáver de un hombre. Peritos de la Fiscalía General del Estado lo identificaron como Carlos Roberto "N", de 37 años, trabajador del ayuntamiento en el área de Aseo y Limpia.

En la colonia Lomas del Magisterio, fue atacado a balazos Manuel Artemio "N", de 27 años; fue llevado inmediatamente a un hospital, donde falleció poco después.

Sobre una de las calles de la colonia Toledo Corro, fue atacado a balazos el conductor de una motocicleta, quien tuvo que ser trasladado a un hospital donde permanece internado.

Otro hombre identificado como José "N", quien se encontraba desaparecido luego de haber golpeado a su pareja sentimental y huir, fue localizado con heridas de bala en una de las calles de la colonia centro, cerca de las vías del tren.

Atacan residencias en Culiacán

Este pasado lunes también se registraron nuevos ataques contra dos residencias, una de ellas ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, en la capital de Sinaloa, donde, de acuerdo con las autoridades de seguridad estatal y municipal, personas armadas metieron un vehículo a la cochera, dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego le prendieron fuego al inmueble.

El incendio destruyó todo lo que había en el interior de la residencia de dos pisos; por este ataque no se registraron personas lesionadas.

A su vez, en el fraccionamiento Espacios Barcelona, también en Culiacán, personas desconocidas dispararon en varias ocasiones contra una residencia ubicada sobre la avenida Barcelona, la cual recibió docena de disparos de grueso calibre en la fachada, puertas y ventanas, sin que personas resultaran lesionadas en esta agresión.

AO

