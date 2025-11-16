Este domingo 16 de noviembre, el municipio de Puerto Vallarta tendrá una jornada calurosa que superará la sensación térmica de 30 °C. A continuación presentamos los detalles del estado del tiempo para la localidad, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored .

Este día se prevé la entrada de un canal de baja presión sobre el occidente del país que, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias aisladas en Jalisco.

Por la mañana, ambiente desde fresco hasta templado en la región, y frío en zonas serranas del estado; durante la tarde, ambiente desde cálido hasta caluroso en la región.

Se pronostica viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 50 km/h.

Día caluroso para Puerto Vallarta este domingo

Según información de Meteored, la playa jalisciense no espera precipitaciones para este domingo 16 de noviembre, por el contrario, se pronostica un día soleado, con sensación térmica de hasta 33 °C a las 15:00 horas . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo en el municipio costero de Jalisco.

HORA TEMPERATURA SENSACIÓN TÉRMICA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 25 ºC 26 ºC Soleado - - 10:00 horas 27 ºC 28 ºC Nubes y claros - - 11:00 horas 28 ºC 30 ºC Nubes y claros - - 12:00 horas 29 ºC 31 ºC Nubes y claros - - 14:00 horas 30 ºC 32 ºC Nubes y claros - - 17:00 horas 29 ºC 32 ºC Nubes y claros - - 20:00 horas 26 ºC 28 ºC Nubes y claros - - 23:00 horas 24 ºC 24 ºC Cielo despejado - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

