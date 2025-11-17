La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de la planta de producción del Chocolate Bienestar en Comalcalco, Tabasco, con una inversión de 80 millones de pesos. El anuncio se realizó en el marco del 14 Festival del Chocolate Tabasco 2025, evento que reunió a cientos de tabasqueños y representantes de productores locales de cacao, quienes celebraron la iniciativa como un impulso a la economía regional y a la actividad productiva de la zona.

El objetivo de la planta, explicó la presidenta, es fortalecer a los productores de cacao de la región mediante precios justos y la transformación directa de su producto en Chocolate Bienestar. “Estamos anunciando la construcción de esta planta procesadora de cacao para, junto con los productores y productoras de cacao de Tabasco, trabajar para que esta planta produzca Chocolate del Bienestar”, indicó. Subrayó que hasta ahora se ha logrado que un número importante de productores pueda secar colectivamente el cacao, lo que les permite venderlo a mejor precio, tanto en el mercado como a través de Alimentación para el Bienestar.

La presidenta aseguró que el apoyo a los productores continuará pese a críticas: “Algunos envidiosos no les parece que estemos trabajando con los campesinos de cerca, para transformar el producto primario”, señaló. Destacó que el proyecto busca mantener relaciones justas y directas con los productores, fomentando la transparencia y la equidad en la cadena productiva.

María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, detalló que la planta se construirá en un predio de dos hectáreas donado por el gobierno estatal. “Cuyo valor productivo, sin duda alguna, superará esta cifra con el paso de los años y será un nuevo emblema de identidad para las y los tabasqueños”, indicó. Añadió que la obra permitirá consolidar relaciones directas y justas con los pequeños productores de cacao, garantizando beneficios a largo plazo. Además, fortalecerá la Ruta del Cacao, iniciativa turística que permite a visitantes conocer el origen del cacao y todo su proceso de transformación, desde la siembra hasta la producción de chocolate.

El gobernador de Tabasco, Javier May, celebró la construcción de la planta y explicó que se utilizará cacao de alta calidad proveniente de los sistemas agroforestales impulsados por el programa Sembrando Vida. “Esta es una obra que el Gobierno de México impulsa con todo el respaldo de su gobierno, con el gobierno del pueblo, desde el diálogo y el compromiso en favor de nuestra tierra”, destacó.

La presidenta enfatizó que la planta representa un paso más en las políticas integrales de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con esta inversión, el Chocolate Bienestar se consolida como un proyecto que beneficia a los productores, refuerza la economía local y contribuye a la identidad cultural de Tabasco.

CT