Frente frío 14 se desplaza con lluvias y bajas temperaturas en estos estados

Prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre varias entidades

Por: El Informador

Pronóstico de temperaturas mínimas y lluvias para hoy 16 de noviembre de 2025. SUN / ARCHIVO

En su pronóstico de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional menciona, que el frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en dicha región.

A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Otro canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

En el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia; asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

ESPECIAL / SMN 

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de noviembre de 2025:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de noviembre de 2025:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Yucatán.

*Con información del SMN.

