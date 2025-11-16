En su pronóstico de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional menciona, que el frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en dicha región.A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.Otro canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.En el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia; asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.*Con información del SMN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV