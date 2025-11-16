El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este domingo, que el frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas.Por lo anterior, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.Un canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.*Con información del SMN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV