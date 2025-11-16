El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este domingo, que el frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas.

Por lo anterior, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se desplazará al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.

Un canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 16 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).

Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.

Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Yucatán.

*Con información del SMN.

