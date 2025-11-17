Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 17 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 17 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se informó, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 18 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 20 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

