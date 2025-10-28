WhatsApp dejará de funcionar en estos dispositivos a partir de noviembre

En México y en el mundo, WhatsApp es una de las herramientas digitales más útiles y populares entre los usuarios gracias a la sencillez y facilidad con la que puedes comunicarte .

Especialmente en nuestro país, esta app es un método rápido y muy común para entablar conversaciones que van desde lo personal hasta lo laboral y académico , ya que su interfaz permite enviar documentos, archivos, fotos, videos y muchos más formatos, lo que vuelve más cercana y directa la comunicación.

Sin embargo, pese a todo lo que ya ofrece actualmente, Meta, compañía creadora y dueña de WhatsApp, b usca constantemente ofrecer más ventajas, mejorar su servicio y agregar nuevas funciones que optimicen tu experiencia como usuario.

Esto significa que la app está en constante cambio, lo que lamentablemente afecta a algunos dispositivos, debido a que dejan de ser compatibles con las nuevas actualizaciones.

Y dado que esto ocurre de manera periódica, con la cada vez más cercana llegada del mes de noviembre, Meta advirtió que WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares.

Según explicó la empresa, los teléfonos en los ya no se podrá usar son aquellos que cuentan con un software más antiguo, es decir, los que tienen más años en el mercado .

Esto se debe a que su sistema no tiene la capacidad suficiente para ejecutar las mejoras agregadas, además de que no cuentan con las actualizaciones de seguridad más recientes, lo cual es un requisito clave para que WhatsApp funcione, dado que es una aplicación que maneja información delicada de los usuarios.

Por ello, el gigante tecnológico advirtió a sus consumidores para que, en caso de contar con uno de los dispositivos afectados, puedan tomar las medidas necesarias.

Los celulares en los que la aplicación dejará de funcionar a partir de noviembre son los siguientes:

Apple

iPhone 5 y iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6

Android

HTC One X y One X+

HTC Desire 500 y Desire 601

Huawei Ascend D2

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Moto G (primera generación)

Moto Droid Razr HD

Samsung Galaxy S3 y Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

También puedes leer: Así puedes hacer que tu celular se cargue más rápido sin que se caliente

Puede que más modelos además de estos presenten fallas, ya que, según se detalla en el Centro de ayuda de la app, los celulares en los que seguirá operando WhatsApp deben contar con los siguientes sistemas operativos:

Android 5.0 o superior

iOS 12 o superior

KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

En caso de tener un teléfono que no cumpla con esas características, se recomienda:

Cambiar de dispositivo

Utilizar WhatsApp Web en lugar de la aplicación

Hacer una copia de seguridad y migrar la app a otro dispositivo

Utilizar otro servicio de mensajería

Revisar las configuraciones de actualización para confirmar si tu celular puede o no recibir las actualizaciones de WhatsApp

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP