Así puedes hacer que tu celular se cargue más rápido sin que se caliente

El celular se ha vuelto una herramienta indispensable en nuestros días, de ahí la urgencia para que se cargue con rapidez y seguir usándolo. Sin embargo, en ocasiones la carga del dispositivo se puede ralentizar por distintos motivos, por ejemplo, cuando el centro de carga necesita mantenimiento, cuando el cargador ya no se encuentra en óptimas condiciones o incluso si se llegó a conectar de manera incorrecta.Si es tu caso, ¡no te preocupes! Aquí te decimos cómo alimentar de energía a tu dispositivo rápidamente, sin que se caliente, porque este es un efecto común al tratar de hacerlo.Si necesitas que tu celular llegue al 100% de batería en menos de lo que canta un gallo y sin afectar su temperatura, puedes lograrlo con ayuda de los siguientes consejos:Sin embargo, es indispensable que de vez en cuando consultes a un especialista para conocer el estado de la batería de tu celular, así como de su centro de carga y el cargador. De esta manera puedes prevenir fallas más costosas de reparar.Los anteriores consejos harán que tu celular tenga una carga optimizada y, al mismo tiempo, evitan que su temperatura se eleve. Cuando esto ocurre, el dispositivo corre riesgo de sufrir alteraciones internas.De acuerdo con el fabricante Samsung, este fenómeno es normal al usar los modos de "carga inalámbrica" o "carga rápida". Pero si aumenta demasiado, es primordial disminuir la velocidad de carga del dispositivo o interrumpirla para esperar a que se enfríe."También se puede producir en caso de que la temperatura ambiental sea muy alta, muy baja o en caso de que tu smartphone se encuentre directamente expuesto a los rayos del sol", indica el fabricante. Así que otra medida de prevención es cargarlo en sitios ventilados y con sombra.Al momento de detectar que el celular tiene una temperatura más altar de lo convencional, realiza lo siguiente:Como puedes ver, existen diversos consejos funcionales para recargar la pila del celular en el menor tiempo y sin que su batería resulte afectada. ¿Ya los conocías?