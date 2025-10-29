Este miércoles 29 de octubre, Microsoft informó que los usuarios de la nube Azure tienen problemas para acceder a servicios como Office 365, Minecraft o Xbox debido a problemas con sus servicios de red de entrega de contenido global.La empresa tecnológica, citada por la agencia de noticias AP, publicó una nota en su página de estado de Azure, señalando que sus equipos están investigando actualmente problemas relacionados con su servicio Azure Front Door y tomando medidas para mitigar los problemas de acceso."Aproximadamente a las 16:00 (UTC), comenzamos a experimentar problemas con Azure Front Door (AFD), lo que provocó la pérdida de disponibilidad de algunos servicios. Sospechamos que un cambio de configuración involuntario fue el desencadenante de este problema. Estamos tomando dos medidas simultáneas: bloquear todos los cambios en los servicios de AFD y, al mismo tiempo, restaurar el sistema al último estado correcto conocido", dice el portal de Microsoft."Hemos deshabilitado el portal fuera de Azure DevOps para mitigar los problemas de acceso. Los clientes deberían poder acceder directamente al portal de administración de Azure".Al final, aclara que: "No tenemos una fecha estimada para la finalización de la reversión, pero actualizaremos esta comunicación en 30 minutos o cuando tengamos novedades".El portal Downdetector, que rastrea las interrupciones en distintas plataformas de Internet, señala que los usuarios han reportado problemas con Office 365, Minecraft, Xbox Live, Copilot y muchos otros servicios.*Con información de AP*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF