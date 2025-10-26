WhatsApp: ¿Para qué sirve tener una copia de seguridad y cómo puedes hacerla?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear una copia de seguridad. A través de esta función, se puede resguardar el historial de chats de las cuentas, lo que resulta útil para las personas en caso de robo, pérdida o cambio de celular.La copia de seguridad de WhatsApp es el respaldo de los chats que los usuarios tienen en sus cuentas. Estos duplicados se guardan en la nube de Google Drive cuando se trata de dispositivos Android o en las cuentas de iCloud si son iPhone.Pero una de sus ventajas es que pueden realizarse de manera automática, dependiendo de la frecuencia que determinen los usuarios.Y aunque existe la opción para hacerlas manualmente, tal vez no sea la mejor idea cuando no se tiene el tiempo suficiente para revisarlas o para las personas que son olvidadizas.Y es que las copias de seguridad, más allá de resguardar las conversaciones, ofrecen diversos beneficios en términos de seguridad:Otro dato que debes saber es que las copias de seguridad se tienen que realizar al menos una vez a la semana. Su único inconveniente es que utilizan gran espacio de almacenamiento, pero más vale eso a perder información importante.Para realizar una copia de seguridad en WhatsApp, el primer paso es contar con una cuenta de Google Drive o iCloud, una buena señal de WiFi y, sobre todo, suficiente memoria.Después, realiza los siguientes pasos desde tu celular:Ahora que ya conoces la función e importancia de esta herramienta, aprovéchala al máximo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB