Dónde seguir en vivo la trayectoria del cometa 3I/ATLAS hoy

El mundo de la ciencia y la astronomía está emocionado, pues en estos días continúa el recorrido por el sistema solar del famoso cometa 3I/ATLAS. Este miércoles, 29 de octubre, podrás seguir su trayectoria real en vivo.

El cometa 3I/ATLAS se acerca al Sol, y se trata de un suceso que ha generado gran interés, ya que sus características son poco comunes y nunca antes vistas por los científicos, con un comportamiento impredecible en el espacio.

No te pierdas la trayectoria del cometa 3I/ATLAS, uno de los eventos más esperados del año, especialmente para los seguidores de la astronomía. A continuación, te decimos cómo podrás seguir en vivo su recorrido.

¿Cómo seguir la trayectoria del cometa?

Si deseas seguir la trayectoria cercana a la Tierra del 3I/ATLAS, puedes hacerlo de manera sencilla a través de la página web The Sky Live aquí.

Para aquellas personas que quieren seguir momento a momento su trayectoria, esta página brinda información y herramientas para astrónomos aficionados y profesionales sobre la posición de planetas, cometas y otros objetos celestes. La ventaja es que puedes planificar con detalle tus observaciones y seguir el rastro de eventos astronómicos de gran importancia.

Asimismo, la NASA también sigue este fenómeno astronómico. Ingresando a su página oficial, puedes encontrar actualizaciones e imágenes exclusivas del cometa 3I/ATLAS.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS?

Se trata de un cuerpo celeste que proviene del espacio exterior. La NASA lo identifica como el tercer objeto conocido de este tipo, ya que:

Posee una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no orbita el Sol como otros cometas, sino que cruzará las cercanías del sistema solar antes de continuar su viaje hacia el espacio profundo. Esta característica confirma su procedencia fuera del entorno solar habitual.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS