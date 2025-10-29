Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

WhatsApp: Así puedes transcribir audios con Gemini paso a paso

WhatsApp añadió la función de transcribir los audios, pero en ocasiones no es tan precisa

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cómo transcribir audios de WhatsApp con Gemini? UNSPLASH / R. WILDE

¿Cómo transcribir audios de WhatsApp con Gemini? UNSPLASH / R. WILDE

La inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta cada vez más útil. Gemini, la IA de Google, ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, gracias a todas las funciones que posee y “prompts” que puede acatar.

A continuación, te mostramos cómo transcribir audios de WhatsApp o Telegram con Gemini.

¿Cómo transcribir audios de WhatsApp con Gemini?

Recientemente, WhatsApp añadió la función de transcribir los audios, para esos momentos en los que no podemos escucharlos pero queremos o necesitamos responder. No obstante, estas transcripciones no siempre son precisas, e incluso deja varias palabras sin transcribir, perdiendo el sentido del mensaje.

Por ello, te enseñamos cómo hacerlo con inteligencia artificial, teniendo una mayor precisión de transcripción. Cabe resaltar que esta es una función gratuita, y puedes utilizarla en el momento que quieras.

Lee: WhatsApp dejará de funcionar en estos dispositivos a partir de noviembre

Para transcribir audios en Gemini tienes que hacer lo siguiente:

  • Descarga el mensaje de voz:
    • Selecciona el audio y elige la opción de compartirlo de forma externa.
    • Puedes escoger la aplicación de archivos que prefieras, o guardarlo en Google Drive, servicio que puedes usar en Gemini para añadir archivos.
  • Adjunta el archivo de audio:
    • Ve a Gemini y adjunta el archivo del audio descargado. Podrás hacerlo directamente desde archivos o desde otras aplicaciones como Drive.
  • Escribe un “prompt”: 
    • Una vez adjuntado el audio, debes escribir un prompt como “transcribe este audio”, o algo similar.
    • Gemini analizará el contenido del archivo de audio y transcribirá lo que dice.
ESPECIAL / GEMINI
ESPECIAL / GEMINI

Los límites de Gemini para transcribir audios son alrededor de 20 MB.

Lee: Azure se cae y falla la nube de Microsoft; esto es lo que se sabe

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones