WhatsApp: Así puedes transcribir audios con Gemini paso a paso

La inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta cada vez más útil. Gemini, la IA de Google, ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, gracias a todas las funciones que posee y "prompts" que puede acatar.A continuación, te mostramos cómo transcribir audios de WhatsApp o Telegram con Gemini.Recientemente, WhatsApp añadió la función de transcribir los audios, para esos momentos en los que no podemos escucharlos pero queremos o necesitamos responder. No obstante, estas transcripciones no siempre son precisas, e incluso deja varias palabras sin transcribir, perdiendo el sentido del mensaje.Por ello, te enseñamos cómo hacerlo con inteligencia artificial, teniendo una mayor precisión de transcripción. Cabe resaltar que esta es una función gratuita, y puedes utilizarla en el momento que quieras.Para transcribir audios en Gemini tienes que hacer lo siguiente: Los límites de Gemini para transcribir audios son alrededor de 20 MB.