La temporada navideña ya está aquí y qué mejor manera de anticipar las actividades que fomentan la convivencia familiar que organizar un intercambio navideño de amigo secreto. Esta práctica, que en los últimos años se ha popularizado, es dinámica, sencilla y divertida, y ahora incluso podrás organizarla desde WhatsApp.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y, especialmente en México, es la más popular. Por ello , durante estas fiestas decembrinas, Meta lanzó una nueva función que permitirá crear un intercambio secreto de forma rápida y sin complicaciones, sin necesidad de usar herramientas externas.

Así que, si estás interesado en organizar un intercambio de amigo secreto con tu familia, amigos o compañeros de la oficina, y no quieres que se vuelva complicado o caótico, a continuación te explicamos paso a paso cómo hacerlo en WhatsApp.

¿Cómo hacer un intercambio de amigo secreto en WhatsApp?

El primer paso es crear un grupo con todas las personas que participarán en el intercambio.

Una vez hecho esto, define el presupuesto, las reglas, la fecha de entrega y todo lo relacionado con la dinámica. Para facilitar esta tarea, puedes utilizar la función de encuestas disponible en WhatsApp.

Después, se recomienda fijar todas estas pautas en el chat para que los participantes tengan siempre presentes las normas del intercambio.

El siguiente paso es dirigirte al apartado de Meta IA y escribir una solicitud con todas las especificaciones del intercambio y los nombres de quienes participarán.

Por ejemplo:

“Quiero organizar un sorteo del amigo invisible. Estas son las personas que participan: Juan, José, María, Lupita, Marco y Mariana. Nadie debe quedar fuera, pero María es pareja de Juan y José es novio de Mariana, así que asegúrate de que no se asignen regalos entre parejas”.

De esta manera podrás personalizar cada una de tus peticiones y requisitos, y automáticamente Meta IA te dará los resultados del amigo secreto.

Una vez que tengas los resultados, contacta de forma privada a cada participante para informarle a quién le corresponde regalar. Evita hacerlo en el grupo para mantener la sorpresa y envía mensajes individuales con la asignación.

Aprovecha ese mismo mensaje para recordar los detalles importantes del sorteo, como el monto máximo del regalo y la fecha límite para entregarlo.

Organizar un intercambio de amigo secreto a través de WhatsApp es una forma práctica y moderna de mantener vivas las tradiciones navideñas sin complicaciones. Gracias a las nuevas herramientas de la app, es posible planear la dinámica de manera rápida, ordenada y segura, asegurando que todos los participantes disfruten de la experiencia y mantengan la emoción de la sorpresa hasta el final.

