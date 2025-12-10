Lluvia de estrellas Gemínidas 2025: ¿Cuándo será el punto más alto para verla?

Diciembre llega como un mes en el que se podrán ver fenómenos astronómicos asombrosos; entre estos, la lluvia de estrellas Gemínidas.

Este año se despide con fenómenos astronómicos espectaculares e inolvidables; la lluvia de estrellas Gemínidas forma parte de este conjunto de espectáculos que el universo nos ofrece.

No olvides la siguiente fecha, pues será cuando Gemínidas alcanzará su punto. Durante las noches del 13 y 14 de diciembre alcanzará su auge. Se trata del momento en el que 150 meteoros por hora atravesarán el cielo nocturno. Cabe destacar que lo que hace aún más especial esta edición de las Gemínidas no es solamente su intensidad, sino también las condiciones casi ideales con la que nos obsequia el calendario lunar.

Durante las noches del 13 y 14 de diciembre la lluvia de estrellas Gemínidas alcanzará su auge. UNSPLASH / N. LIASOV

¿Cuál es el origen de la lluvia de estrellas Gemínidas?

A comparación de la mayoría de lluvias de meteoros, que se originan de cometas heladas, las Gemínidas surgen del rastro polvoriento dejado por un asteroide rocoso, el 3 mil 200 Faetón. Este cuerpo celeste de 5.8 km de diámetro orbita el Sol cada 1.4 años y, al hacerlo, libera fragmentos sólidos que penetran nuestra atmósfera a velocidades altas pero no tan extremas.

¿Cómo observar la lluvia de estrellas Gemínidas?

Lo mejor de este espectáculo astronómico es que no se necesitará de un equipo especializado para apreciarlo. Para observar a las Gemínidas, bastará con ubicarse en un lugar alejado de la contaminación lumínica, apagar las pantallas y esperar. Recuerda que los meteoros pueden cruzar cualquier zona del cielo, por lo que necesitarás paciencia para poder contemplarlos.

La actividad de esta lluvia comenzó el 4 de diciembre y se extenderá hasta el día 17, aunque su punto máximo se vivirá durante la madrugada del 13 al 14. No obstante, será precisamente en esas primeras horas del día cuando los cielos se llenen de estas impresionantes luces.

Con información de National Geographic España.

