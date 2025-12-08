Así puedes evitar paso a paso las llamadas internacionales de WhatsApp

Cada vez son más las técnicas de estafas telefónicas, especialmente llamadas internacionales de números desconocidos por medio de WhatsApp. En estas llamadas, suelen ofrecer trabajo, solicitar datos personales, entre otras cosas. Es importante tener cuidado ya que estas podrían ser intentos de spam o fraude.

Los elementos de la policía cibernética de diferentes países, alertan sobre este tipo de prácticas: hay que desconfiar de llamadas y mensajes con enlaces desconocidos emitidos desde el extranjero, pues es muy probable que se traten de ciberdelincuentes, quienes buscan obtener tu información personal.

¿Cómo evitar este tipo de llamadas por WhatsApp?

Los pasos para evitar llamadas sospechosas o de spam por medio de WhatsApp son los siguientes:

No responder llamadas de números desconocidos: Bloquea y reporta cualquier número sospechoso, especialmente si tiene prefijo internacional.

Bloquea y reporta cualquier número sospechoso, especialmente si tiene prefijo internacional. Configurar la privacidad: Para realizarlo, debes ir a “Ajustes”, luego a “Privacidad” y limitar quiénes pueden ver tu foto de perfil, estado, última conexión, etc.

No compartir datos personales: Es muy importante no compartir datos personales, privados y sensibles por medio de mensajes y llamadas, aún si el remitente parece ofrecer oportunidades atractivas.

Es muy importante no compartir datos personales, privados y sensibles por medio de mensajes y llamadas, aún si el remitente parece ofrecer oportunidades atractivas. Desconfiar de enlaces desconocidos: Los links y archivos enviados por desconocidos, ya que estos podrían ser softwares maliciosos o intentos de phishing.

Los links y archivos enviados por desconocidos, ya que estos podrían ser softwares maliciosos o intentos de phishing. Bloquea números insistentes: Si recibes varias llamadas de un mismo número o mensajes sospechosos, lo mejor es bloquear los números y reportarlos directamente desde WhatsApp.

Si recibes varias llamadas de un mismo número o mensajes sospechosos, lo mejor es bloquear los números y reportarlos directamente desde WhatsApp. Actualizar constantemente: Mantener actualizados, tanto la aplicación como los dispositivos, ayuda a que las nuevas versiones corrijan vulnerabilidades de seguridad.

Tomar estas medidas de precaución ayudará a mantener tu información personal protegida , y reducir el riesgo de caer en ciberestafas, fraudes, hackeos, entre otras cosas por medio de WhatsApp.

