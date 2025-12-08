Así puedes evitar paso a paso las llamadas internacionales de WhatsApp

Cada vez son más las técnicas de estafas telefónicas, especialmente llamadas internacionales de números desconocidos por medio de WhatsApp. En estas llamadas, suelen ofrecer trabajo, solicitar datos personales, entre otras cosas. Es importante tener cuidado ya que estas podrían ser intentos de spam o fraude.Los elementos de la policía cibernética de diferentes países, alertan sobre este tipo de prácticas: hay que desconfiar de llamadas y mensajes con enlaces desconocidos emitidos desde el extranjero, pues es muy probable que se traten de ciberdelincuentes, quienes buscan obtener tu información personal.Los pasos para evitar llamadas sospechosas o de spam por medio de WhatsApp son los siguientes:Tomar estas medidas de precaución ayudará a mantener tu información personal protegida, y reducir el riesgo de caer en ciberestafas, fraudes, hackeos, entre otras cosas por medio de WhatsApp.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL