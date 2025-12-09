PlayStation Wrap-Up 2025: Así puedes ver tu resumen del año

PlayStation lanzó su Wrap-Up 2025, el resumen anual que reúne las estadísticas de juego de los usuarios de PS4 y PS5. Desde este 9 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2026, los jugadores pueden revisar cuántas horas dedicaron a sus videojuegos y cuáles fueron sus títulos más jugados del año.

Como cada cierre de año, la plataforma habilitó un minisitio especial donde se concentran todas las métricas personalizadas. Para acceder, solo es necesario ingresar al portal oficial de PlayStation Wrap-Up 2025 e iniciar sesión con la cuenta de PlayStation.

El resumen está disponible para quienes hayan acumulado al menos 10 horas de juego en 2025. Una vez dentro, los usuarios pueden consultar el número total de juegos jugados, los géneros que más tiempo les ocuparon y la cantidad de trofeos desbloqueados.

El Wrap-Up también muestra detalles curiosos, como el control que más utilizaste durante el año, y permite obtener una imagen para usar como avatar. Todas estas estadísticas pueden compartirse fácilmente en redes sociales.

El PlayStation Wrap-Up 2025 estará disponible hasta el 8 de enero de 2026, por lo que los jugadores aún tienen tiempo para revisar su actividad del año y presumir sus resultados con la comunidad.

SV