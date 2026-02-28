WhatsApp alista suscripción Premium con stickers exclusivos y más funciones

WhatsApp se prepara para iniciar el despliegue de una nueva versión de su plataforma que incorporará un modelo de suscripción premium , marcando un posible cambio relevante en la estrategia comercial de la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial. De acuerdo con información difundida recientemente, algunos usuarios ya han comenzado a visualizar en sus dispositivos la opción para integrarse a una lista de espera y acceder anticipadamente a esta modalidad.

Te puede interesar: Filtran cómo será la cámara frontal del iPhone 18 Pro

La versión denominada WhatsApp Premium ofrecería beneficios adicionales respecto al servicio tradicional gratuito. Entre las funciones destacadas se encuentran el acceso a stickers exclusivos, la posibilidad de fijar un mayor número de chats en la parte superior de la bandeja de conversaciones y otras herramientas que ampliarían la experiencia de personalización y organización dentro de la aplicación.

Desde semanas atrás se habían filtrado reportes sobre la intención de la compañía de introducir una suscripción de pago, lo que representaría un ajuste significativo en su modelo de negocio, históricamente basado en la gratuidad del servicio para usuarios individuales. Aunque WhatsApp ya cuenta con soluciones empresariales, esta sería una de las primeras iniciativas enfocadas directamente en el público general bajo un esquema de membresía.

¿Cómo unirse a la lista de espera de WhatsApp Premium?

Algunos usuarios con dispositivos iOS han comenzado a recibir dentro de la aplicación un aviso relacionado con esta nueva modalidad. En la sección de “Ajustes”, ubicada en la parte superior de la pantalla, aparece un recuadro con la leyenda “Actualiza tu experiencia de WhatsApp” , acompañado de un mensaje que destaca los beneficios potenciales de la suscripción, como contenido exclusivo y mayores opciones de organización.

También puedes leer: La app que te permite automatizar los pagos y devolver impuestos rápido

Al seleccionar la opción “Acceder a la lista de espera”, los interesados pueden registrarse para ser considerados entre los primeros en probar el servicio. Una vez inscritos, la plataforma notifica que la solicitud ha sido recibida y que se enviará una alerta cuando la versión premium esté disponible para su activación.

Hasta el momento, la función parece estar limitada a un grupo reducido de usuarios de iPhone, lo que sugiere que se trata de una fase inicial de prueba antes de un posible lanzamiento más amplio. La compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando costos, fecha de lanzamiento general ni la lista completa de beneficios que incluirá esta suscripción.

El despliegue de WhatsApp Premium podría representar un nuevo paso en la evolución de la plataforma, en un contexto donde las aplicaciones digitales exploran esquemas de monetización adicionales para diversificar ingresos y ofrecer servicios diferenciados a sus usuarios.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP