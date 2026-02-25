México se ha consolidado como el eje de crecimiento regional para la startup fiscal Cenit, impulsado por la magnitud de su padrón (86 millones 900 mil contribuyentes activos) y por la estructura digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que concentra la información mediante el esquema de facturación electrónica CFDI.

La firma, creada en Chile en 2025, anunció el arranque de actividades en territorio mexicano con una aplicación móvil que se sincroniza en tiempo real con el SAT. Su meta es alcanzar 100 mil usuarios en el país.

El sistema tributario mexicano es uno de los más avanzados en América Latina en materia digital. La infraestructura actual permite procesar cientos de facturas electrónicas por segundo, lo que facilita que empresas tecnológicas desarrollen servicios sobre esa base.

No obstante, Cenit detectó que muchas de las soluciones disponibles están orientadas principalmente a contadores y no a los contribuyentes finales, en especial personas físicas y pequeños negocios.

Funcionalidades de la aplicación

La plataforma solicita el RFC y la contraseña del SAT para mostrar facturas registradas, estimar el monto de impuestos por pagar y generar la línea de captura correspondiente.

El servicio ofrece una modalidad gratuita para consultar información fiscal y una suscripción cercana a 399 pesos mensuales que permite elaborar declaraciones y obtener líneas de captura de manera automática.

Asimismo, incorpora un asistente con inteligencia artificial capaz de responder consultas fiscales con base en el contexto específico de cada usuario.

Seguridad de la información

Uno de los principales retos en México es el resguardo de la contraseña del SAT y de la firma electrónica, que con frecuencia se comparten por correo electrónico o aplicaciones de mensajería con contadores.

Frente a este escenario, la empresa implementó protocolos comparables a los del sector financiero para proteger los datos dentro de la aplicación.

Durante el segundo semestre de 2025, Cenit obtuvo una inversión de 1 millón 800 mil dólares en una ronda encabezada por el fondo mexicano Hi Ventures, con la finalidad de ampliar su presencia en América Latina.

Para la compañía, el tamaño del mercado mexicano y la digitalización del SAT lo posicionan como un punto estratégico para crecer en la región.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB