Filtran cómo será la cámara frontal del iPhone 18 Pro

El iPhone 18 Pro y Pro Max, cuyo lanzamiento se espera para septiembre de 2026, se perfila como una evolución importante en modelos de smartphones, centrada en una cámara de nivel profesional y un rediseño de su frontal.

Por el momento sólo han habido filtraciones de las novedades que tendrá el dispositivo, estas son las más destacables.

Innovaciones en la cámara

La cámara principal: que será de 48 MP podría incluir un sistema de apertura física variable. Esto permitiría ajustar manualmente la entrada de luz y controlar la profundidad de campo (el desenfoque del fondo) de forma similar a una cámara DSLR profesional.

Cámara frontal: en comparación con los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max que tiene una cámara para selfies de 18 MP, la línea de iPhone 18 tendrá un aumento de calidad con una cámara de 24 MP.

Teleconvertidor: Rumores sugieren el uso de un teleconvertidor para el zoom, lo que permitiría alcanzar distancias focales mayores sin depender tanto del procesamiento digital.

Pantalla y diseño

Algunos expertos especulan que Apple continuará manteniendo la esencia de la marca y seguirán con una estética minimalista, por lo que es posible que no haya muchos cambios significativos en su diseño.

Aunque sí se menciona nuevos colores entre los que destaca un posible color rojo profundo (rojo burdeos o borgoña) como tono insignia, junto a opciones en café y púrpura.

Face ID Bajo la Pantalla: la compañía podría ocultar parte de los sensores de reconocimiento facial bajo el panel, lo que resultaría en una Isla Dinámica más pequeña o incluso un diseño de "agujero en pantalla" (punch-hole) para la cámara frontal.

Otras características

12 GB de RAM: Los modelos Pro mantendrían o estandarizarían los 12 GB de memoria para manejar tareas complejas y procesamiento de imagen.

Módem Propio C2: Se rumorea que Apple finalmente integraría su propio módem 5G (denominado internamente C2), reduciendo la dependencia de Qualcomm y mejorando el consumo de batería en redes móviles.

Si bien no hay aún una confirmación oficial sobre el lanzamiento del iPhone 18 y sus variantes, ciertos rumores apuntan a que, debido a cambios estratégicos por costes y escasez de componentes, es posible que este se retrase hasta la primavera de 2027.

