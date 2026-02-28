Sábado, 28 de Febrero 2026

Usuarios de BBVA reportan caída de la app en plena quincena, esto sabemos

Clientes señalaron que no podían iniciar sesión y, en otros casos, aunque lograban acceder, el sistema impedía realizar transferencias, pagos o movimientos interbancarios

Usuarios de BBVA México reportaron este 28 de febrero fallas generalizadas en sus canales digitales. UNSPLASH.

Usuarios de BBVA México reportaron este 28 de febrero fallas generalizadas en sus canales digitales, justo en día de quincena, lo que desató inconformidad y una oleada de quejas en redes sociales.

Interrupciones en app y banca en línea

Los problemas comenzaron a intensificarse alrededor del mediodía. Clientes señalaron que no podían iniciar sesión en la aplicación móvil y, en otros casos, aunque lograban acceder, el sistema impedía realizar transferencias, pagos o movimientos interbancarios.

También se reportaron fallas en la versión web, lo que apunta a una posible intermitencia en los servicios digitales del banco.

La caída ocurre en una fecha clave para millones de trabajadores que reciben su salario a fin de mes, situación que amplificó la molestia entre los usuarios.

Pico de reportes en Downdetector

La plataforma Downdetector registró un incremento abrupto de incidencias durante la tarde. El gráfico de las últimas 24 horas muestra un repunte significativo alrededor de las 13:30 horas, con más de mil reportes en cuestión de minutos, muy por encima del promedio habitual.

El comportamiento sugiere una posible caída parcial o intermitencia en los sistemas digitales del banco.

Hasta el momento, BBVA México no ha emitido un comunicado detallando las causas de la falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio. En episodios anteriores, la institución ha informado a través de redes sociales que su equipo técnico trabaja para solucionar los inconvenientes lo antes posible.

