WhatsApp México: Cómo activar los stickers de texto paso a paso

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en México, recientemente agregó una nueva función llamada “stickers de texto” con la que se podrá convertir cualquier palabra escrita en un sticker. Esta actualización forma parte de un paquete de mejoras para grupos lanzado por Meta el 7 de enero de 2026.

La función de stickers de texto se integra directamente en el buscador de estos mismos de la aplicación. A diferencia de los generadores de imágenes por IA más complejos lanzados anteriormente, esta herramienta está diseñada para la inmediatez: al escribir una palabra o frase corta en la barra de búsqueda de stickers, la app genera instantáneamente opciones tipográficas visuales listas para enviar, facilitando una comunicación más expresiva sin salir del chat.

¿Cómo utilizar los stickers de texto en WhatsApp?

Utilizar esta función es muy fácil, y es que simplemente llegó para que los usuarios puedan expresar de manera gráfica y creativa sus pensamientos, así como para mejorar la comunicación entre los participantes de un chat grupal en WhatsApp.

Para utilizarla, realiza lo siguiente:

Abre WhatsApp. Entra a cualquier chat. Pulsa el ícono de stickers, que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Posteriormente se desplegará tu galería de stickers; en seguida, pulsa el ícono en forma de lupa. Escribe una palabra en el buscador y WhatsApp te dará diferentes diseños de stickers para elegir. Finalmente, pulsa el sticker para enviarlo o añádelo a tus favoritos para ocuparlo después.

Con estos stickers de texto es posible darle énfasis a frases y expresiones cortas como "Hurra", "Te quiero" o "Bravo", lo que hará más dinámicas y divertidas tus conversaciones.

¿Qué otras funciones han llegado a WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp, además de los stickers de texto, se lanzaron nuevas funciones con el objetivo de mejorar la experiencia de conexión y expresión en los chats en grupo.

Etiquetas de miembro: se pueden utilizar en chats grupales para que los participantes sepan cuál es tu rol, por ejemplo, "papá", "hermano", "mejor amigo", etcétera; lo interesante es que puedes personalizarlas en los diversos grupos a los que pertenezcas.

Recordatorios de eventos: cuando creas un evento en los chats grupales, tienes la opción de configurar recordatorios para los participantes y sirven para que nadie olvide su fecha y la hora.

De esta forma WhatsApp facilita la vida de los usuarios en muchos aspectos, pues permite una comunicación intuitiva y asertiva. Y con estas nuevas funciones podrás mejorar la conexión con tus seres queridos o tus compañeros de trabajo.

KR