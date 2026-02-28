PlayStation Plus revela sus juegos gratis de marzo 2026

Además de la llegada de la primavera a este lado del hemisferio, el mes de marzo promete traer un sinfín de diversión gracias a la llegada de nuevos títulos gratuitos al catálogo mensual de PlayStation Plus, los cuales pueden ser descargados por los usuarios sin ningún costo adicional.

Cada mes, la compañía de videojuegos libera algunos títulos de manera gratuita, para aquellos jugadores que cuenten con una suscripción a los planes Premium, Extra y Essential del PlayStation Plus. Los títulos correspondientes al mes de marzo estarán disponibles a partir del próximo martes 3 de marzo.

La selección de cuatro juegos permanecerá en el catálogo de juegos gratis hasta el lunes 6 de abril. Por su parte, los juegos del mes de febrero: " Undisputed", "Subnautica: Below Zero", "Ultros" y "Ace Combat 7: Skies Unknown", estarán disponibles de manera gratuita hasta el lunes 2 de marzo.

“PGA Tour 2K25”

En este juego de simulación de golf realista multijugador desarrollado por HB Studios y 2K, les permite a los usuarios crear a su propio jugador para participar y competir en torneos oficiales del PGA Tour , entre ellos el PGA Championship, el U.S. Open Championship y el Open Championship.

De la mano de la nueva mecánica EvoSwing, las competiciones se sienten más reales, con nuevos tipos de tiro, trayectorias de la pelota y mejoras visuales. Con los modos MyCAREER y MyPLAYER puede ponerte en la piel de un jugador profesional mediante una experiencia inmersiva. El jugador también puede diseñar su propio campo con herramientas.

“Monster Hunter Rise”

En este juego RPG de acción desarrollado por Capcom, el jugador asume el papel de un cazador en la Aldea Kamura, inspirada en el folclore japonés. Con nuevas características de juego, monstruos originales y una historia llena de aventuras y cultura japonesa, este título promete horas de entretenimiento.

En esta entrega, los jugadores pueden personalizar a su propio cazador, elegir entre un vasto armamento con 14 tipos únicos, reclutar a nuevos compañeros y equiparse para explorar una amplia gama de mapas de caza detallados. Los materiales recolectados servirán para mejorar las armas y armaduras.

“Slime Racher 2”

"Slime Rancher 2" es la secuela del emblemático título original, jugado por más de 15 millones de fanáticos en todo el mundo. En este juego de aventura y simulación de granja en primera persona, el jugador explora la misteriosa Isla Arcoíris, recolectando nuevos tipos de slimes adorables y gestionando un invernadero avanzado.

Esta segunda entrega continúa las aventuras de Beatriz LeBeau, quien busca revelar los secretos de la nueva isla y descubrir su verdadero propósito, además de construir edificios, así como comenzar ranchos y granjas.

“The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road”

La trama de este videojuego de rol multijugador masivo en línea está ambientada siglos antes de Skyrim e invita a los jugadores a explorar nuevas zonas del Bosque Occidental y la ciudad de Skingred, personalizar habilidades y combatir la amenaza daédrica.

En este mundo fantástico y diverso los usuarios podrán viajar por la tierra de Tamriel y descubrir todo un mundo de aventuras. Con una narración llena de espíritu, los jugadores podrán elegir entre diferentes misiones y desafíos en función de sus deseos y ambiciones.

