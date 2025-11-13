Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Estos son los celulares que se quedan sin WhatsApp el 30 de noviembre

La medida impactará tanto a usuarios de Android como de iOS

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp? UNSPLASH / A. BERNARDO

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp? UNSPLASH / A. BERNARDO

La famosa aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, dejará de funcionar en varios modelos de celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos definidos por Meta.

La medida entrará en vigor a partir del 30 de noviembre, e impactará a aquellos usuarios, tanto de Android como de iOS, con marcas de teléfonos móviles como Apple, Samsung, LG, Motorola, Huawei, Sony, entre otros.

Esto se debe a que el software y el hardware de estos dispositivos han quedado obsoletos, es decir, han quedado rezagados respecto a las capacidades que requiere esta aplicación en particular.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

Según los nuevos criterios, a finales de noviembre de este año, la aplicación solo será compatible con teléfonos que tengan Android 5.0 (Lollipop), o versiones siguientes. 

En cuanto a iPhone, para que la app siga funcionando, los dispositivos deberán contar mínimo con iOS 12. Asimismo, se reporta que algunos modelos que ya no se han podido actualizar desde iOS 15.1, también se verán afectados.

La alternativa para aquellos usuarios con versiones anteriores a estos sistemas operativos, será actualizarlos o en su defecto, cambiar a un dispositivo más reciente.

Lee: Lanzan consola de nueva generación, la Steam Machine

Estos son los modelos que se quedarán sin WhatsApp a finales de noviembre

De Android, se verán afectados los siguientes modelos de distintas marcas de celulares.

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Galaxy S5

Motorola:

  • Moto G primera generación
  • Moto E (2014)

LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • LG G3

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V
  • Xperia Z2

Huawei:

  • Ascend Mate 2

HTC:

  • One M8

Por su parte, en modelos de Apple también dejará de funcionar la app de mensajería.

Apple:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Lee: iPhone Pocket: ¿Qué es y cuánto cuesta el nuevo lanzamiento?

En todos los casos, la incompatibilidad de la aplicación se debe a que los dispositivos no pudieron recibir nuevas actualizaciones a versiones más recientes de los sistemas operativos. 

Si después de la fecha establecida alguno de estos smartphones aún puede acceder a WhatsApp, significa que continúa teniendo acceso a una versión compatible de la app.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones