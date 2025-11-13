La famosa aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, dejará de funcionar en varios modelos de celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos definidos por Meta.La medida entrará en vigor a partir del 30 de noviembre, e impactará a aquellos usuarios, tanto de Android como de iOS, con marcas de teléfonos móviles como Apple, Samsung, LG, Motorola, Huawei, Sony, entre otros.Esto se debe a que el software y el hardware de estos dispositivos han quedado obsoletos, es decir, han quedado rezagados respecto a las capacidades que requiere esta aplicación en particular.Según los nuevos criterios, a finales de noviembre de este año, la aplicación solo será compatible con teléfonos que tengan Android 5.0 (Lollipop), o versiones siguientes. En cuanto a iPhone, para que la app siga funcionando, los dispositivos deberán contar mínimo con iOS 12. Asimismo, se reporta que algunos modelos que ya no se han podido actualizar desde iOS 15.1, también se verán afectados.La alternativa para aquellos usuarios con versiones anteriores a estos sistemas operativos, será actualizarlos o en su defecto, cambiar a un dispositivo más reciente.De Android, se verán afectados los siguientes modelos de distintas marcas de celulares.Samsung:Motorola:LG:Sony:Huawei:HTC:Por su parte, en modelos de Apple también dejará de funcionar la app de mensajería.Apple:En todos los casos, la incompatibilidad de la aplicación se debe a que los dispositivos no pudieron recibir nuevas actualizaciones a versiones más recientes de los sistemas operativos. Si después de la fecha establecida alguno de estos smartphones aún puede acceder a WhatsApp, significa que continúa teniendo acceso a una versión compatible de la app.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL