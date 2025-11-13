Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

IA: ¿Qué tan real es lo que dice ChatGPT?

La herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT es una de las más utilizadas  por las personas para saber información sobre cualquier tema

Por: Anel Solis

ChatGPT es una herramienta de Inteligencia Artificial que puede mantener diálogos. UNSPLASH / ILGMYZIN / UNSPLASH / NO REVISIONS

Chat GPT es un chatbot de Inteligencia Artificial (IA) que se ha convertido en uno de los más populares en la actualidad para buscar información de diversos temas al instante. Por esta razón, muchas personas lo usan, ya que puede ayudarlas en distintos  ámbitos de su vida. Pero, ¿qué tan real es lo que dice Chathgpt? En esta nota te revelamos la respuesta.

¿Qué tanto se equivoca ChatGPT?

Si usas esta herramienta de IA, hay información importante que debes conocer sobre su funcionamiento. De acuerdo con la página web de OpenAI, ChatGPT no está conectado a  internet, por lo que en ocasiones podría ofrecer  respuestas incorrectas. Asimismo, tiene un conocimiento limitado del mundo y, en algunos casos, puede brindar contenido sesgado. Por esta razón, se recomienda verificar la información en otras fuentes.

En otras palabras, ChatGPT a veces  “alucina” resultados o inventa hechos. Cabe destacar que, si la herramienta te ofrece una  respuesta incorrecta o que no está relacionada con el tema, puedes hacer clic en el botón “Pulgar abajo” para reportarlo. .

¿Cómo funciona ChatGPT?

ChatGPT fue optimizado para mantener diálogos mediante un proceso llamado aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana (RLHF), un método que utiliza la intervención y las comparaciones humanas para guiar al chatbot hacia el comportamiento deseado.

Aunque ChatGPT  puede parecer que ofrece respuestas reales, no siempre es así, ya que este modelo fue entrenado con un gran volumen  de información proveniente de internet y escrita por personas, incluidas conversaciones. Por ello las respuestas que genera pueden sonar realistas y humanas, pero en algunos casos pueden resultar inexactas, falsas o engañosas.

Se recomienda usar esta herramienta con responsabilidad y verificar la información que proporcione antes de tomarla como cierta.

AS

Temas

