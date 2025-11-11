iPhone Pocket: ¿Qué es y cuánto cuesta el nuevo lanzamiento?

Apple y la reconocida firma japonesa ISSEY MIYAKE sorprendieron al mundo del diseño con la presentación del iPhone Pocket, un innovador accesorio inspirado en el concepto de “un trozo de tela”, este lanzamiento combina la estética minimalista de Apple con la maestría textil de ISSEY MIYAKE, dando como resultado un bolsillo tejido en 3D que se adapta a cualquier modelo de iPhone y a otros objetos esenciales del día a día.

Disponible a partir del viernes 14 de noviembre, el iPhone Pocket llegará en edición limitada a tiendas Apple seleccionadas y al sitio apple.com en países como Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, China, Corea del Sur y Singapur.

Un accesorio que combina arte, funcionalidad y tecnología

El iPhone Pocket cuenta con una estructura abierta acanalada, inspirada en los característicos plisados de ISSEY MIYAKE, su diseño permite cubrir completamente el iPhone, expandirse para guardar otros artículos personales y, al mismo tiempo, dejar entrever la pantalla del dispositivo al estirarse la tela. Puede llevarse en la mano, sujeto a una bolsa o directamente sobre el cuerpo, lo que lo convierte en un accesorio versátil y de estilo único.

En cuanto a colores y modelos, la versión con correa corta se presenta en ocho tonos vibrantes —limón amarillo, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro—, mientras que la versión con correa larga estará disponible en zafiro, canela y negro.

Precio y disponibilidad

El iPhone Pocket con correa corta tendrá un precio de $149.95 USD, y la versión con correa larga, de $229.95 USD, que es un poco más de 4 mil pesos mexicano. Fabricado en Japón, su diseño tejido en 3D es fruto de un proceso de investigación y desarrollo conjunto entre ISSEY MIYAKE DESIGN STUDIO y el Apple Design Studio, que trabajaron estrechamente para combinar la elegancia textil con la innovación tecnológica.

CORTESÍA

Un tributo al vínculo entre el usuario y su iPhone

Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, explicó que el iPhone Pocket “es un tributo al lazo que existe entre el iPhone y el usuario, celebrando la libertad de usarlo a su manera”. Por su parte, Molly Anderson, vicepresidenta de diseño industrial de Apple, destacó que este accesorio “es un ejemplo del enfoque compartido entre Apple e ISSEY MIYAKE hacia el diseño artesanal, la simplicidad y el asombro”.

Con su lanzamiento, el iPhone Pocket no solo amplía la línea de accesorios de Apple, sino que redefine la forma en que los usuarios pueden llevar y experimentar su iPhone, combinando moda, funcionalidad y arte textil en una sola pieza.

