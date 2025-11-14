TikTok busca alargar la carrera de sus creadores de contenido

La vicepresidenta de Soluciones Globales de Negocio de TikTok, Khartoon Weiss, informó sobre una estrategia a futuro de TikTok, alargar la carrera de sus creadores de contenido —si así lo desean— y potenciar las búsquedas. Weiss compartió esto a EFE el pasado miércoles 12 de noviembre, durante la Web Summit de Lisboa, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo.

"La estrategia de la plataforma siempre será garantizar que estamos en la vanguardia de la innovación creativa y de los motores creativos para crecer; es lo más importante", apuntó Weiss después de haber intervenido en este foro internacional.

"Nos van a ver comprometidos con la comunidad de creadores, garantizando que, si quieren tener un ciclo largo de vida y una carrera basada en la plataforma, lo puedan tener", dijo a EFE.

Tik Tok busca continuar innovando

Además, aseguró que buscan continuar innovando en comportamientos digitales como las búsquedas: "Uno de los creadores (de contenido en TikTok) acaba de decir que es su buscador de referencia".

"Queremos garantizar que hacemos gala de eso e impulsamos ese nuevo comportamiento digital", añadió la directiva. Weiss hizo hincapié en que TikTok está “siempre” comprometido con la “responsabilidad, la confianza y la seguridad”.

Pese a que la red social es especialmente popular entre las generaciones más jóvenes, su vicepresidenta destacó que "en los últimos tres o cuatro años" su audiencia a nivel mundial se ha vuelto "mayor".

Generaciones mayores son la mayor influencia de TikTok

"Tenemos lo que llamamos 'grandfluencers' (mezcla de las palabras en inglés grandparents —abuelos— e influencer). Estas generaciones mayores son, de hecho, la mayor influencia en la plataforma; ya están ahí", remarcó.

Weiss dio estas declaraciones a EFE tras intervenir en el escenario principal de la Web Summit, en la ponencia “TikTok: La cultura que mueve el mundo”, donde habló de cómo prolongar las carreras de los creadores.

"Les estamos dotando de herramientas y servicios, desde todo lo que respecta a datos y cómo comprender si la plataforma colabora bien con ellos, hasta entender cómo la IA les ayuda a aumentar su creatividad y no a sustituirla", comentó.

