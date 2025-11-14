La aplicación de mensajería instantánea más popular en México, WhatsApp, se mantiene actualizándose constantemente, con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los usuarios, haciendo mejoras y pequeños cambios que hacen una gran diferencia.

Ahora, la app se encuentra trabajando en una nueva función que brindará una mayor seguridad, pues se podrán ver los nombres de usuario de los números desconocidos, facilitando la búsqueda de las personas que escriben y llaman, sin necesidad de agregarlas a la agenda de contactos.

WhatsApp permite ver los usuarios de números desconocidos

Es bastante común recibir mensajes o llamadas de números desconocidos por medio de WhatsApp , en donde la única información que se tiene es el número de teléfono, y en algunos casos la foto de perfil, según la configuración de cada usuario.

Por ello, a través del programa TestFlight es que se ha revelado esta nueva función, con la última actualización beta para dispositivos iOS que corresponde a la versión 25.34.10.70.

Con esta próxima actualización, se podrá ver el nombre de usuario asociado al número de teléfono no agregado, el cual WhatsApp mostrará de forma automática al momento de buscarlo.

De esta manera, será mucho más fácil identificar si se trata de alguien real, algún conocido con un nuevo número, o si se trata de alguien con intenciones sospechosas como estafadores y hackers.

Actualmente el programa TestFlight de Apple se encuentra cerrado, por lo que nuevos interesados no podrán probar la nueva función. No obstante, es probable que no tarde en implementarse en una próxima actualización de la aplicación de mensajes.

Esta función es semejante a otras plataformas como Telegram, donde no es necesario compartir el número de teléfono para entablar conversación con alguien. Basta con saber el usuario, haciendo la comunicación más privada y directa.

