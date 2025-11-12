Lanzan consola de nueva generación, la Steam Machine

La empresa de videojuegos promete que su maquina tendrá el poder para ejecutar toda la biblioteca de la plataforma, suma que ha excedido actualmente las decenas de miles de videojuegos disponibles.

Steam Machine funciona con el sistema operativo desarrollado por Valve “SteamOS” diseñado especialmente para juegos, el sistema promete proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y fácil de usar, se busca que mantenga la flexibilidad de una PC y como tal cuenta con la facilidad para que le instales tus propias aplicaciones e incluso le cambies el sistema operativo.

Según la página oficial del producto, la maquina es ideal para transmitir juegos a otros dispositivos y funciona de forma optimizada con otros periféricos de la compañía.

Como detalle estético, se puede consultar el estado del sistema, como el progreso de las descargas mientras la pantalla esta apagada ya que el dispositivo cuenta con una tira LED personalizable que nos proporcionará dicha información.

Especificaciones técnicas

Las dimensiones de la consola consisten en un cubo de 16 centímetros, cuenta con un sistema de ventilación silencioso, funciona con cualquier tipo de monitor y cuenta con las siguientes características:

Una CPU de AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4 de 6 núcleos y 12 subprocesos. Hasta 4.8 GHz y TDP de 30 W.

Una GPU de Arquitectura semipersonalizada RDNA3 de AMD con 28 CU.

Frecuencia sostenida de hasta 2.45 GHz y TDP de 110 W.

16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6.

Fuente de alimentación interna, CA 110–240 V.

Puedes encontrar todas las funciones y especificaciones de diseño AQUÍ.

Conoce la historia de Steam

Steam es una de las plataformas de distribución digital más grande del mundo, la marca fue desarrollada por Valve Corporation y fue lanzada el 12 de septiembre de 2003. A lo largo de los años se ha ganado la confianza del público con sus aportes a la industria, no solo con la plataforma, también con el desarrollo de aclamados videojuegos como “Portal” “Left 4 Dead” o “Half-Live”.

El 25 de febrero del 2022 lanzaban la steam Deck una PC de juegos portátiles, pero la primera aventura de la empresa con el Hardware fue con la primera Steam Machine lanzada a partir del 10 de noviembre de 2015, siendo este su décimo aniversario.

TG