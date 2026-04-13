El pasado 10 de abril, los astronautas de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) regresaron a la Tierra tras un viaje de 10 días en el espacio. A su regreso a casa, la tripulación fue recibida por sus seres queridos, incluyendo mascotas.

Los tiernos momentos fueron compartidos en redes sociales, por lo que te presentamos las imágenes del recibimiento para los astronautas que visitaron la órbita de la Luna por primera vez en más de 50 años .

Christina Koch fue muy extrañada por su lomito

En redes sociales se viralizó el momento en que la mascota de la especialista de Artemis II la recibe con mucho cariño en casa. El perro de la astronauta esperó con emoción el reencuentro con su dueña y hasta le llevó uno de sus juguetes a su llegada.

CHRISTINA KOCH GREETING HER DOG AFTER RETURNING FROM THE MOON IM GONNA CRYYY ������ pic.twitter.com/PJ6oXQtpjk— Jasmine ���� (@astro_jaz) April 13, 2026

Todo un vecindario esperó a Victor Glover

El piloto de Artemis II no solo fue esperado por su familia en casa, pues todo el vecindario en donde habita lo esperó con ansias. Según una publicación de una de sus vecinas, los habitantes se organizaron para darle un cálido recibimiento al astronauta de la misión de la NASA.

Glover regresa a casa y es recibido por sus vecinos. X / @ItsGoneAwry

Glover regresa a casa y es recibido por sus vecinos. X / @ItsGoneAwry

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¿Cómo fue el regreso de Artemis II el pasado 10 de abril?

Sin duda, el retorno de la misión de la NASA a la Tierra desde la Luna fue exitoso . La cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de California, al suroeste de San Diego. Con ese acto concluyó la misión Artemis II, que, 56 años después del vuelo del Apolo 8, llevó a una tripulación a la órbita lunar.

Artemis II fue un vuelo de prueba pionero que está destinado a abrir un nuevo capítulo en la exploración lunar tripulada . Si astronautas estadounidenses logran pisar la superficie lunar a principios de 2028, su éxito dependerá de los hallazgos de esta misión.

El reingreso de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen transcurrió sin incidentes y los paracaídas que frenaron la cápsula se desplegaron correctamente. La cápsula fue luego acoplada por embarcaciones que la guiaron hasta el barco, donde los astronautas recibieron ayuda para salir de la cápsula. Serán sometidos a exámenes médicos.

"Artemis II fue una misión perfecta", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, inmediatamente después del amerizaje, mientras esperaba la llegada de la cápsula Orion a bordo del barco de recuperación.

Con información de SUN.

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