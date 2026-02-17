Eclipse solar anular deja impactantes imágenes alrededor del mundo

Diferentes regiones del mundo fueron testigos este martes 17 de febrero de un fenómeno natural que, aunque podría considerarse común, continúa sorprendiendo por su magnitud y belleza. Las primeras imágenes del eclipse solar anular 2026 comenzaron a circular durante las primeras horas del día y fueron miles los que se mostraron maravillados ante el evento.

El llamado “anillo de fuego” tuvo lugar esta tercera semana de febrero, inaugurando oficialmente la racha de eclipses que podrán observarse durante 2026. Se le denomina así debido a la ilusión óptica que ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol sin cubrir por completo al astro , lo que permite apreciar durante unos instantes un aro de luz brillante alrededor del satélite natural.

Desafortunadamente, este suceso solo pudo observarse en zonas específicas del hemisferio sur. Sin embargo, dada su relevancia, diversos medios especializados y usuarios en redes sociales ubicados en regiones privilegiadas compartieron fotografías y videos de cómo se vivió el fenómeno.

A 'ring of fire' just appeared in the sky in its stunning peak phase captured over Antarctica...



��: ALEJANDRO PAGNI pic.twitter.com/AmBPyCGjH6— Dailyscienceinfo (@NatureScienceA1) February 17, 2026

¿En qué países se vio el eclipse?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el eclipse solar anular se apreció en su mayor esplendor en la Antártida. No obstante, el sur de Chile y Argentina también tuvieron una vista privilegiada. En contraste, países como Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania solo pudieron observarlo de manera parcial.

¿Cómo se vivió el eclipse solar anular?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) difundió imágenes captadas por el satélite geoestacionario surcoreano GEO-KOMPSAT-2A, el cual logró registrar desde el espacio parte del eclipse ocurrido la mañana de este 17 de febrero.

El material, de apenas seis segundos de duración, permite observar el desplazamiento de la sombra proyectada por la Luna sobre la superficie terrestre. En la grabación se aprecia cómo una franja oscura avanza gradualmente, marcando el recorrido del fenómeno astronómico, así como un ligero cambio en la tonalidad en la zona sur del planeta , efecto provocado por la disminución momentánea de la luz solar.

You’ll want to see this without a shadow of a doubt!



South Korea's GEO-KOMPSAT-2A geostationary satellite caught the #AnnularEclipse that passed over Antarctica this morning. �� In this animation, you can see the moon's dark shadow quickly passing across the bottom left of the… pic.twitter.com/rAOU6gHyQ1— NOAA Satellites (@NOAASatellites) February 17, 2026

¿Cuándo se podrá ver nuevamente un eclipse?

La agenda de eventos astronómicos se mantiene activa en 2026, con fenómenos que van desde lluvias de estrellas hasta superlunas. En cuanto a eclipses, aún habrá nuevas oportunidades para observarlos este año en las siguientes fechas:

Eclipse lunar total: Se podrá ver entre el 2 y 3 de marzo en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Asia.

Se podrá ver entre el 2 y 3 de marzo en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Asia. Eclipse solar total: Comenzará el 12 de agosto en el Ártico y será visible en Groenlandia, Islandia y España.

Comenzará el 12 de agosto en el Ártico y será visible en Groenlandia, Islandia y España. Eclipse lunar parcial: Ocurrirá entre el 27 y 28 de agosto y podrá observarse en Europa, el oeste de Asia, África y América del Norte y del Sur.

Aunque el eclipse solar anular de febrero solo fue visible en regiones específicas del planeta, su impacto mediático y visual volvió a demostrar el interés global por los fenómenos astronómicos. Con un calendario aún cargado de eventos celestes en 2026, los amantes de la astronomía tendrán nuevas oportunidades para mirar al cielo y presenciar espectáculos naturales que, pese a su periodicidad, nunca dejan de asombrar.

