La misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló nuevas imágenes captadas desde la nave Orion, que ya se encuentra viajando en la órbita de la Luna.

El video fue compartido por la agencia espacial de Estados Unidos y muestra "el ocaso de la Tierra" , una imagen inédita de la Tierra desde el satélite natural de nuestro planeta.

Además, en el material también se puede ver un eclipse lunar tan cerca como jamás lo había podido apreciar la humanidad.

VIDEO del "ocaso de la Tierra" y el eclipse lunar desde Artemis II

Te compartimos las increíbles imágenes del espacio que han captado los astronautas de la misión de la NASA desde la órbita de la Luna.

Earthsets and eclipses ��



We're unveiling more of the incredible images captured by our Artemis II astronauts. Follow our 24/7 coverage for the latest updates: https://t.co/GrXChSA4jZ pic.twitter.com/gf94SkJR0q— NASA (@NASA) April 7, 2026

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Artemis II se comunica con el presidente Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con los tripulantes de la misión de la NASA el pasado 6 de abril.

El mandatario agradeció su valentía a los cuatro astronautas de la nave Orion, quienes le relataron su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la Luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la Tierra.

" Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando ", respondió el capitán Victor Glover al presidente cuando le preguntó cómo se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la Luna y al quedar sin comunicación con la Tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas", sino para establecer "una misión permanente".

¿Cuándo emprende Artemis II el regreso a la Tierra desde la Luna?

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas, tiempo del centro de México, para volver a la Tierra el próximo viernes .

Con información de EFE.

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