Una coalición de 75 organizaciones, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), instaron este lunes a Meta a rescindir su plan para equipar sus gafas de inteligencia artificial (IA) con tecnología de reconocimiento facial, al considerar que representa "una amenaza inaceptable" para la privacidad y la libertad.

¿Qué riesgos hay en la tecnología de reconocimiento facial para las gafas Meta?

En una carta enviada a META, las 75 las organizaciones plantean serias preocupaciones sobre el impacto de esta tecnología en las poblaciones vulnerables , incluidas las personas de color, las mujeres, los niños, los inmigrantes, las minorías religiosas y los miembros de la comunidad LGBTQ+.

Incluso, las gafas de Meta se podrían utilizar para identificar y acosar a ejecutivos corporativos y empleados públicos.

En concreto, la coalición instó a Meta a detener de inmediato y a repudiar públicamente sus planes de equipar sus gafas de las marcas Ray-Ban y Oakley con tecnología de reconocimiento facial.

Las organizaciones advierten que las gafas equipadas con esta tecnología permitirían a cualquier persona que las utilice a identificar por su nombre a cualquier desconocido que se encuentre en su proximidad, incluso en protestas, clínicas médicas y establecimientos comerciales.

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Además, advierten que l a información recogida podría ser vinculada a bases de datos que contienen una gran cantidad de información sensible sobre el empleo, los hábitos, la salud y las relaciones de la persona identificada.

"Es un plan invasivo y poco ético"

Cody Venzke, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU, sostuvo en un comunicado que el plan es "intrínsecamente invasivo y poco ético".

"Integrar esta tecnología en unas gafas de consumo aumentaría drásticamente el riesgo de perjuicio para los individuos, las familias y nuestra propia democracia", añadió.

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Por su parte, Kade Crockford, directora de programas de tecnología y justicia de la ACLU de Massachusetts, advirtió que los acosadores y estafadores harían "su agosto" con esta tecnología.

También señaló que agentes federales podrían utilizar la información para acosar e intimidar a sus críticos. "Es peligrosa y distópica, y Meta debe repudiarla".

JM