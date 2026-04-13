La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió sobre un posible incremento de la piratería en México rumbo al Mundial de Futbol FIFA 2026, lo que podría afectar de manera directa a empresas formales, negocios familiares y el empleo en el país.

El organismo estimó que este fenómeno pone en riesgo alrededor de 70 mil empleos formales y representa una amenaza para sectores clave de la economía, particularmente aquellos integrados por micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con la confederación, en México el 85 por ciento de las empresas son familiares y cerca de 4.5 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) dependen de condiciones de competencia justa, facilitación comercial y certeza para poder operar. En este contexto, el Mundial 2026 es visto como una oportunidad económica relevante, pero también como un periodo de riesgo ante el posible crecimiento del mercado ilegal.

El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, señaló que el análisis sobre este fenómeno no debe limitarse a una condena general de la piratería, sino a la definición de quién se beneficiará de la derrama económica del evento deportivo.

“El Mundial 2026 puede ser una gran oportunidad para México, pero esa oportunidad debe traducirse en beneficio para las empresas y negocios familiares que sí cumplen, generan empleo y sostienen la economía formal del país; no puede convertirse en una ventana para que la ilegalidad capture parte de la derrama”, afirmó.

La Confederación recordó que, de acuerdo con el estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra en México”, elaborado por CIDAC y AmCham, el consumo de productos pirata en el país alcanzó en 2025 un valor estimado de 63 mil 262 millones de pesos, con una afectación aproximada de 70 mil empleos formales, principalmente en el sector textil.

El análisis advierte que la piratería no afecta de manera uniforme a todos los sectores, pero sí golpea con mayor fuerza a las micro y pequeñas empresas, que representan la base del comercio formal en México.

Entre los sectores más vulnerables rumbo al Mundial 2026 se encuentran el textil, deportivo, comercio minorista, mercancía promocional, derechos audiovisuales y marcas patrocinadoras. En particular, el sector deportivo podría registrar un aumento en la demanda de productos apócrifos, impulsado por el diferencial de precios.

Se estima que cerca del 20 por ciento de los aficionados podría optar por comprar mercancía pirata, como playeras, que llegan a ser entre 50 y 70 por ciento más baratas que las originales, lo que representa un incentivo importante para el mercado ilegal.

“La piratería no compite en igualdad de condiciones. No paga impuestos, no cumple normas, no protege al consumidor y aprovecha la inversión de quienes sí operan dentro de la ley”, señaló el organismo empresarial.

Concanaco Servytur también advirtió que el crecimiento de la informalidad está relacionado con las condiciones de operación del comercio formal en México. Abrir un negocio puede implicar en promedio ocho trámites y un costo cercano a 28 mil pesos, además de cargas fiscales y laborales que afectan la competitividad.

En este sentido, el ISR puede representar entre 25 y 30 por ciento de los ingresos empresariales, mientras que las contribuciones a seguridad social alcanzan alrededor del 20 por ciento de la nómina, lo que incrementa la presión sobre las empresas formales.

El organismo reconoció como positiva la estrategia de modernización en materia aduanera anunciada por el Gobierno federal, así como el impulso a la digitalización y la eficiencia operativa en el comercio exterior.

Asimismo, planteó una serie de acciones para proteger al comercio formal rumbo al Mundial 2026, entre ellas la simplificación de trámites, el fortalecimiento del control aduanero, la trazabilidad de mercancías, la protección de marcas, el combate a la piratería física y digital, y la colaboración con plataformas digitales para prevenir fraudes.

El sector empresarial busca que la derrama económica del Mundial 2026 beneficie principalmente a las empresas formales.

CT