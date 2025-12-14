Domingo, 14 de Diciembre 2025

Trucos para hacer que la batería del celular dure más tiempo

Si has notado que la de tu dispositivo dura poco, estas son algunas prácticas que ayudarán a prolongar la duración de la batería

Recuerda que los celulares actuales vienen equipados con baterías hechas de materiales como el litio; la desventaja es que se desgastan fácilmente cuando se les da mal uso. ESPECIAL/Unplash

Debido a que el celular es una herramienta habitual en el día a día de una persona, muchas veces la duración de su batería es determinante para la productividad y para alimentar la sensación de libertad respecto a su uso, sin el miedo de que este vaya a apagarse pronto.

Si has notado que la de tu dispositivo dura poco, estas son algunas prácticas que ayudarán a prolongar la duración de la batería.

¿Cómo ahorrar la batería del celular?

En promedio, un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. La buena noticia es que puedes mitigar esto con medidas específicas antes, durante y después de cargarlo:

  • Configura la pantalla para que se bloquee en segundos cuando el dispositivo no se está usando; esto ahorra energía.
  • Reduce el brillo de la pantalla y configúralo en modo automático (baja cuando es de noche y sube cuando es de día)
  • Desactiva los sonidos táctiles, así como las alarmas y los tonos de llamadas.
  • Opta por las vibraciones en lugar del sonido para las notificaciones.
  • Restringe las apps en segundo plano, pues también consumen demasiada batería.
  • Activa el modo "Ahorro de batería".
  • Utiliza el "Tema oscuro" porque el claro gasta mucha energía.

¿Cuál es la forma correcta de cargar el celular para no dañar la batería?

De acuerdo Endesa y Kaspersky, cargar los dispositivos electrónicos de manera correcta evita que sufran fallas en el centro de carga, en los sistemas internos y hasta en el funcionamiento. Los expertos enlistan recomendaciones clave para prevenir problemas:

  • Utilizar siempre el accesorio original o uno similar, pues cada cargador utiliza voltajes e intensidades específicas para cada celular.
  • Evitar que la batería se descargue por completo; es mejor que no baje del 15% o 20%.
  • Desconectar el celular antes de que su carga llegue al límite. De preferencia, hazlo cuando llegue al 85% de batería.
  • No cargar el celular con la funda u otros accesorios que retrasen el proceso y generen un sobrecalentamiento.
  • Revisa de manera periódica la capacidad de carga de la batería; entre mayor cantidad de ciclos consuma, menor su vida útil.
  • Cargar el dispositivo en un lugar con temperatura ambiente, que oscile entre los 16 °C y 22 °C. Dejarlo en espacios fríos o calurosos puede dañarlo internamente.
  • No usar el celular mientras se encuentre enchufado, pues se ralentiza el proceso debido al incremento en el uso de recursos, por ejemplo, el brillo de la pantalla.
  • Mantener limpios el cargador y el centro de carga del dispositivo.
  • Utilizar lo menos posible el modo de "recarga rápida"; aunque lo alimenta de energía en menos tiempo, a largo plazo ocasiona degradación y sobretensiones.
  • Y cuando vayas a cargarlo, primero enchufa el cargador a la corriente y luego conecta el celular.

Recuerda que los celulares actuales vienen equipados con baterías hechas de materiales como el litio; la desventaja es que se desgastan fácilmente cuando se les da mal uso.

