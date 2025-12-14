Trucos para hacer que la batería del celular dure más tiempo

Debido a que el celular es una herramienta habitual en el día a día de una persona, muchas veces la duración de su batería es determinante para la productividad y para alimentar la sensación de libertad respecto a su uso, sin el miedo de que este vaya a apagarse pronto.Si has notado que la de tu dispositivo dura poco, estas son algunas prácticas que ayudarán a prolongar la duración de la batería.En promedio, un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. La buena noticia es que puedes mitigar esto con medidas específicas antes, durante y después de cargarlo:De acuerdo Endesa y Kaspersky, cargar los dispositivos electrónicos de manera correcta evita que sufran fallas en el centro de carga, en los sistemas internos y hasta en el funcionamiento. Los expertos enlistan recomendaciones clave para prevenir problemas:Recuerda que los celulares actuales vienen equipados con baterías hechas de materiales como el litio; la desventaja es que se desgastan fácilmente cuando se les da mal uso.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB