Solsticio de invierno 2025: ¿Por qué es el día más corto del año?

A pocos días del cambio oficial de estación, te explicamos por qué el solsticio de invierno se ha vuelto tendencia. Este fenómeno astronómico es conocido por marcar el día con menos horas de luz del año, y a continuación detallamos las razones de este hecho.

El término “solsticio” tiene su origen en el latín sol (Sol) y stit (detenerse), lo que se traduce como “el Sol se detiene”. Esto se debe a que, en fechas cercanas a los solsticios, el recorrido aparente del Sol en el cielo parece mantenerse casi sin variaciones.

El solsticio de invierno señala el inicio de esta estación en el Hemisferio Norte y, de manera simultánea, el comienzo del verano en el Hemisferio Sur. Según el sitio especializado Star Walk, este fenómeno ocurre cuando la Tierra alcanza el punto de su órbita en el que el Sol presenta su mayor declinación hacia el sur.

La llegada oficial del invierno será el próximo 21 de diciembre a las 15:03 horas GMT, lo que equivale a las 9:03 horas en el centro de México. En esta fecha, el Sol se eleva menos sobre el horizonte y su trayectoria diaria es más corta, lo que reduce la duración de la luz solar.

Es importante señalar que el invierno tendrá una duración aproximada de 88 días y 23 horas, y concluirá el 20 de marzo de 2026, cuando dé inicio la primavera.

SV