En los últimos años, los celulares se han convertido en una extensión directa de nuestra vida personal y laboral. Desde conversaciones privadas hasta cuentas bancarias y documentos de trabajo, prácticamente toda nuestra información crítica pasa por el dispositivo.

Por ello, los ciberataques dirigidos a smartphones han aumentado de manera significativa. Frente a este escenario, surgió un consejo que generó debate: apagar el celular unos minutos cada día para reducir riesgos.

Aunque no se trata de una solución absoluta, expertos en ciberseguridad señalan que esta práctica puede ayudar a interrumpir procesos maliciosos temporales y mejorar la higiene digital del usuario. Pero ¿cuánto tiempo debe permanecer el dispositivo apagado?

¿Por qué apagar el celular previene ciberataques?

El tema tomó relevancia internacional cuando el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, recomendó a la población apagar el teléfono durante cinco minutos cada noche como medida preventiva contra el espionaje digital y ciertos tipos de malware.

Su declaración, realizada en 2023 a The Guardian, se basó en la idea de que algunos ataques requieren que el dispositivo se mantenga encendido de forma continua para conservar sesiones, conexiones no autorizadas o procesos activos en la memoria RAM.

Expertos coinciden en que muchos tipos de malware no persistente, es decir, programas maliciosos que no logran instalarse de forma profunda en el sistema, dependen de mantener una sesión abierta.

Cuando el dispositivo se apaga por completo, estos procesos se cierran y se eliminan de la memoria. Por eso, un apagado breve y diario puede ser útil para interrumpir actividades sospechosas, especialmente en ataques oportunistas o poco elaborados.

Aunque cinco minutos es el tiempo más recomendado, algunos especialistas señalan que entre dos y cinco minutos es suficiente para asegurar que la memoria del dispositivo se vacíe y el sistema haga un reinicio limpio.

Sin embargo, esta práctica debe entenderse como una medida complementaria y no como un escudo definitivo. Malware avanzado, spyware con permisos de sistema o ataques basados en vulnerabilidades profundas pueden sobrevivir a un reinicio.

Por lo anterior, el apagado diario ayuda, pero no reemplaza otras medidas esenciales de ciberseguridad.

Consejos para evitar ciberataques en el celular

Además de apagar el celular por unos minutos cada día, los especialistas recomiendan adoptar una serie de hábitos que fortalecen la seguridad del dispositivo:

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. Las actualizaciones corrigen fallas que los atacantes podrían aprovechar.

Usar autenticación en dos pasos (2FA). Este método agrega una capa adicional de protección incluso si alguien consigue tu contraseña.

Evitar descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales. Mucho malware se distribuye mediante APKs manipuladas o sitios poco confiables.

Revisar los permisos de las aplicaciones. Algunas solicitan acceso innecesario a cámara, micrófono o ubicación.

Desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos. El phishing sigue siendo el método más común de ataque.

Evitar redes WiFi públicas para transacciones sensibles. Son espacios donde los datos pueden interceptarse con mayor facilidad.

Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio.

"Desconectar" tu teléfono por unos minutos al día no resolverá todos los riesgos, pero combinado con hábitos seguros se convierte en una herramienta más para mantener protegido uno de los dispositivos más importantes de nuestra vida diaria.

