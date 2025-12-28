¡Toma nota! Estos serán los eventos astronómicos de enero 2026

Ya se acerca el momento de darle la bienvenida al 2026, mismo que inicará con eventos astronómicos imperdibles, entre ellos: la primera Superluna, una lluvia de meteoros Cuadrántidas y el paso de varios cometas .

Si no quieres perderte ninguno de ellos, te compartimos las fechas claves para su observación; guárdalas en tu calendario para disfrutarlas al máximo y en todo su esplendor.

Superluna del Lobo

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), dio a conocer que la llamada Superluna del Lobo tendrá lugar el próximo 3 de enero de 2026, en la constelación de Géminis. Esta Luna llena se verá un 6 % más grande y un 13 % más brillante, prometiendo una noche iluminada.

Star Walk, sitio especializado en astronomía, compartió que se le conoce como “Luna de Lobo” debido a que en el hemisferio norte era común escuchar a estos animales aullar durante esta época del año, en las frías noches de enero . En varias comunidades, esta luna representa la protección y la comunidad.

Lluvia de meteoros

El próximo mes de enero de 2026, la lluvia de meteoros Cuadrántidas será visible en el hemisferio norte, con aproximadamente 80 meteoros por hora. Esta lluvia estaba prevista como una de las más impresionantes del año; por desgracia, la luz de la luna llena se interpondrá y será bastante complicado disfrutar de este evento.

De la cantidad de meteoros por hora que se esperan hasta ahora, sólo 10 de los más brillantes podrían seguir siendo visibles, en dirección a la constelación de Boötes. La actividad de la lluvia estará activa desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero, siendo ésta una de las más intensas del año.

Dos cometas

En enero de 2026, dos cometas serán visibles desde la Tierra: el cometa 24P/Schaumasse se verá el próximo 8 de enero de 2026 en ambos hemisferios, y el cometa C/2024 E1 podrá verse el 20 de enero de 2026 en el hemisferio sur. Ambos astros celestes alcanzarán el perihelio este mes (el momento que marca el tiempo de mejor visibilidad).

Los cometas se podrán observar con la ayuda de binoculares de gran aumento o telescopios, en cielos oscuros y despejados, pero serán muy débiles para observarse a simple vista.

Lo más importante:

Superluna del Lobo: 3 de enero de 2026, constelación de Géminis

Lluvia de meteoros Cuadrántidas: desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, en dirección a la constelación de Boötes

Cometa 24P/Schaumasse: 8 de enero de 2026, ambos hemisferios

Cometa C/2024 E1: 20 de enero de 2026, hemisferio sur

