Estos fueron los animales más traficados y usados como mascota en 2025

En México, a lo largo del 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a al menos 2 mil 986 animales, como aves, monos y tortugas, en domicilios, tianguis y mercados, a través de cateos y denuncias ciudadanas.

En un chequeo de la página de internet de dicha dependencia de gobierno, encabezada por Mariana Boy, se hizo un recuento de los casos de posesión, comercio y tráfico ilegal de ejemplares de fauna silvestre en cada estado.

Las entidades donde ocurrieron estos rescates fueron Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Entre los animales asegurados están:

Águilas

Ajolotes

Búhos

Cacatúas

Camaleones

Canguros

Cernícalos

Cotorros

Coyotes

Erizos de tierra

Escorpiones

Geckos

Guacamayas

Iguanas

Jaguares

Leones

Loros

Mapaches

Monos araña

Pericos

Ranas

Serpientes

Sietecolores

Tarantulas

Tigres

Tortugas

Zorrillos

Además, en un operativo se encontraron dos mil 271 kilos de aletas de tiburón y buches de totoaba. Cabe mencionar que los ejemplares de fauna silvestre fueron hallados en cautiverio, en malas condiciones de salud y, en algunos casos, sin vida.

En enero, las autoridades rescataron a una hembra tigre de bengala enjaulada en el rancho de una presunto criminal en Baja California Sur.

Para febrero, la Profepa evitó que 137 ejemplares de tortugas y ranas exóticas envueltas en calcetines y tuppers fueran traficadas a Tokio, Japón.

El mismo mes las autoridades rescataron a un oso hormiguero que vivía en cautiverio como mascota en Veracruz.

Además, en Querétaro hallaron a una boa constrictor, una aguililla cola roja y a un cernícalo que vivían en cautiverio.

En marzo, la Profepa recuperó un cachorro de jaguar que estaba siendo vendido en la plaza de Oaxaca. Además, en Puebla lograron resguardas a 320 tortugas que eran trasladadas en un autobús.

Entre marzo y abril, las autoridades liberaron a 17 lobos marinos capturados en pesca ilegal. Luego, se resguardó a un mono araña que fue capturado para convertirlo en una mascota en Tabasco.

Para el mes de abril, se rescataron 377 ejemplares de vida silvestre, algunos de ellos bajo protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010 al ser considerados endémicos.

Se trató de 53 ejemplares de pinzón mexicano, 4 ejemplares de jilguero menor, 17 ejemplares de azulejo índigo, un cenzontle, un pico grueso y 8 ejemplares de cardenales. 10 ejemplares de azulillo siete colores y 2 de amazona frentirroja y un loro corona lila.

Mientras que en Ciudad Juárez aseguró 280 ejemplares de vida silvestre, principalmente reptiles. Cuatro crías de tarántula roja de Camerún, un ejemplar cría de tarántula azul cobalto, un ejemplar cría de tarántula goliat de patas rosadas y 33 ejemplares de dragón barbudo.

También 22 ejemplares de tortuga sulcata, color marrón;12 tarántulas: 5 de ellas, aphonopelma seemanni, de color marrón, un ejemplar de tarántula de pelo rizado, y 22 ejemplares de serpiente rey mexicana.

43 ejemplares de pitón bola, 20 ejemplares de camaleón de velo, 114 ejemplares de varano: 112 son de la sabana, Varanus exanthematicus; un ejemplar de la especie monitor quince, uno de la especie varano de encaje; un ejemplar de iguana roca; 11 ejemplares de anaconda verde, y 2 ejemplares de tortuga japonesa.

El mismo mes de abril, Profepa rescató 176 aves silvestres que eran vendidas ilegalmente en Guanajuato; 72 murieron por malas condiciones y liberó 69 iguanas que serían traficadas de Oaxaca a Veracruz.

En mayo, se logró la detención de un hombre que intentaba llevar 299 reptiles de diversas especies de fauna silvestre protegida a Japón.

El 5 de junio las autoridades rescataron a un gecko al interior de un paquete. Ese mismo mes, se rescató a un tigre de bengala en predio abandonado de Ciudad Juárez.

También, se aseguraron 21 venados gamos en La Piedad, Michoacán.

Para julio, la Profepa evitó el tráfico de 5 ejemplares de fauna silvestre en la Expo Feria de La Piedad de Cabadas y en el mercado del municipio de La Piedad, en Michoacán.

Se trataba de dos avestruces, tres cocodrilos, dos pavorreales y dos llamas. Tres pericos atoleros, nueve aves sietecolores y cuatro cenzontles.

En Aguascalientes, se aseguraron 55 ejemplares, de 20 especies, entre reptilesy arácnidos, que un particular vendía en una tienda de mascotas.

Aseguran ajolotes, ranas, iguanas y erizos en puesto ambulante de Querétaro.

En agosto, se resguardaron nueve monos araña, Ateles geoffroyi, y ocho guacamayas, Ara macao, en la Autopista Tuxtla-San Cristobal, en Chiapas.

A finales de septiembre, se logró el aseguramiento de 2 mil 339 tortugas de diferentes especies en Guadalajara, Jalisco . La Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, explicaron que estaban en "muy malas condiciones de salud y algunas de ellas sin vida".

El 15 y 16 de octubre, se realizó el hallazgo de un escorpión, dos tortugas, tres geckos y dos cocodrilos en una sede de servicio de paquetería, cuyos empleados denunciaron ante la Profepa, en San Luis Potosí.

