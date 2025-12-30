Martes, 30 de Diciembre 2025

CFE: ¿Qué aparatos deberías desconectar al salir de casa para ahorrar energía?

Evidentemente, el refrigerador debe estar conectado de manera permanente para un funcionamiento adecuado

Con el propósito de disminuir el consumo de energía eléctrica en los hogares y, en consecuencia, pagar una menor cantidad, la CFE recomienda desconectar algunos aparatos. ESPECIAL / CANVA

El consumo de energía eléctrica representa un elevado costo para muchas personas, por lo que, además de revisar el estado de su instalación, deben considerar la conveniencia de desconectar algunos aparatos mientras no se utilicen, con la finalidad de reducir el consumo.

Evidentemente, el refrigerador debe estar conectado de manera permanente para un funcionamiento adecuado, pero hay aparatos que pueden desconectarse al no ser utilizados, sin que ello afecte su funcionamiento.

Esto se debe a que el simple hecho de estar conectados y listos para utilizarse se refleja en un consumo evidente de energía.

Con el propósito de disminuir el consumo de energía eléctrica en los hogares y, en consecuencia, pagar una menor cantidad, la CFE recomienda desconectar algunos aparatos.

Estos son conocidos como “vampiros eléctricos”, ya que son dispositivos que, al quedar conectados a la corriente, consumen electricidad de forma pasiva, aunque estén apagados.

Los aparatos que se sugiere desconectar son:

  • Impresora
  • Cafetera
  • Sistema de audio
  • Teléfono inalámbrico
  • Aire acondicionado o calentador
  • Despachador de agua
  • Laptop y computadora de escritorio
  • Pantalla
  • Consola de videojuegos
  • Cargador de celular

En paralelo, para reducir el consumo de energía, la CFE sugiere algunos consejos prácticos en el hogar:

  • Desconectar los dispositivos cuando no estén en uso para evitar el consumo pasivo de electricidad.
  • Utilizar un multicontacto con interruptor para apagar a la vez todos los aparatos conectados a él.
  • Usar reguladores que permitan apagar los equipos sin perder configuración, contribuyendo al ahorro energético.

